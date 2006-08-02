Маскаев обещает выбросить Рахмана с ринга одним ударом

Претендент на титул WBC в супертяжелом весе 37-летний Олег Маскаев заявил во вторник, что великолепно готов к поединку против американца Хасима Рахмана, намеченному на 12 августа в Лас-Вегасе. Об этом сообщает ALLBoxing.ru.



"Я собираюсь устроить хороший бой, и кто бы в нем не победил – это будет сильнейший", — заявил боксер. Также стало известно, что Маскаев собирается обратиться в Атлетическую комиссию штата Невада с ходатайством о том, чтобы вокруг ринга были расположены дополнительные маты. Эта мера, по словам представителей Маскаева, должна помочь смягчить падение Рахмана с ринга, когда он оттуда вылетит. Как известно, в первом поединке между этими боксерами, состоявшемся в ноябре 1999 года, Олег Маскаев одержал победу нокаутом в восьмом раунде, выбросив Рахмана с ринга ударом справа.