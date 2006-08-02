«Маккаби» и «Ливерпуль» будут играть в Киеве

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис дал согласие на проведение матча Лиги чемпионов между израильским "Маккаби" и английским "Ливерпулем" в столице Украины (на стадионе имени Валерия Лобановского).



С такой просьбой к динамовцам обратилось руководство клуба из Хайфы после того, как УЕФА запретил израильским командам проводить домашние матчи у себя на родине, передает «Лента.ru».



"Я дал предварительное согласие, дал гарантии безопасности во время матча Лиги чемпионов на нашем стадионе, - цитирует интернет-издание proUA.com слова Суркиса. - О своем предварительном согласии провести этот матч в Киеве я проинформировал Федерацию футбола Украины, поскольку только эта организация может согласовать с УЕФА все вопросы по этой встрече".



Отметим, что к руководству "Динамо" обратились не только представители "Маккаби", но и посол Израиля на Украине Наоми Бен-Ами. Матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов "Маккаби" - "Ливерпуль" должен состояться 22 или 23 августа. Окончательно место проведение игры будет утверждено УЕФА.



Напомним, что в связи с военным конфликтом между Израилем и Ливаном европейские футбольные власти приняли решение перенести все ближайшие международные матчи израильских клубов на нейтральные поля.