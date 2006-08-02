Футболисты мадридского «Реала» подрались

Датский опорный полузащитник мадридского "Реала" Томас Гравесен и бразильский форвард команды Робиньо подрались во время тренировочного сбора, который проходит в Австрии.



Инцидент произошел после того, как датчанин в грубом подкате пытался отобрать у бразильца мяч. Партнерам по команде пришлось разнимать драчунов, сообщает AFP.



Новый главный тренер "Реала" Фабио Капелло выгнал обоих футболистов с поля, запретив им продолжать работу вместе с командой.



Стоит отметить, что Томас Гравесен еще до старта сезона, скорее всего, покинет "Реал", поскольку на его место мадридцы приобрели у "Ювентуса" бразильца Эмерсона. На Гравесена претендует турецкий "Галатасарай", но турки пока не готовы заплатить за датчанина требуемые испанцами три миллиона евро, передает «Лента.ru».