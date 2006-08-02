Шевченко сделал «Челси» фаворитом Лиги чемпионов

Ведущие европейские букмекерские конторы опубликовали линии ставок, касающиеся футбольной Лиги чемпионов сезона-2006/07. Фаворитами самого престижного клубного турнира континента являются его действующий победитель "Барселона" и лучшая команда Англии "Челси". Ставки на эти клубы колеблются от 7/2 до 4/1.



В пятерку фаворитов Лиги чемпионов попали (со значительным отставанием от лидеров) "Реал", "Милан" и "Манчестер Юнайтед". Кроме того, относительно высокой можно назвать вероятность победы "Интера", "Арсенала", "Ливерпуля", "Баварии" и "Лиона".



Что касается российских клубов, ЦСКА и московского "Спартака", то их шансы на завоевание Кубка чемпионов оцениваются как сугубо теоретические. На ЦСКА ставки принимаются из расчета от 66/1 до 109/1 (чаще всего 100/1), на "Спартак" - от 100/1 до 125/1.



Стоит отметить, что один из фаворитов Лиги чемпионов, "Челси", является явным претендентом на победу в своем национальном чемпионате (английская премьер-лига традиционно привлекает больше всего клиентов букмекерских контор). Ставки на победу лондонцев приминаются уже из расчета 1/2.

Аналитики связывают такое положение вещей с тем, что "Челси" в нынешнее межсезонье уже приобрел двух звезд европейской величины - Андрея Шевченко и Михаэля Баллака - в то время как остальные английские клубы пока обходятся без громких покупок, передает «Лента.ru».