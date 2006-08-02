Бой Кличко с Бриггсом под угрозой срыва

Бой украинского супертяжеловеса с Шэнноном Бриггсом может не состояться из-за чрезмерных финансовых аппетитов американца.



Бриггс в качестве призовых хочет получить $1,5 млн. Но на сегодняшний день рыночная стоимость американца варьируется от $600 до $800 тыс. Естественно, что команда Бриггса будет настаивать на своей сумме, но штаб Кличко не собирается переплачивать сопернику.



Вполне возможно, что недостающую сумму Шэннону заплатит телекомпания HBO, которая заинтересована в этом поединке. Но на данный момент подписание контракта зависло в воздухе.



Американцу Шэннону Бриггсу и украинцу Владимиру Кличко до подписания контракта на бой, который намечен на 11 ноября, осталось решить только вопрос с призовым фондом.



Пока команда Бриггса раздумывает над предложением нашего боксера, пресс-атташе Владимира Юрий Нестеренко сообщил о возможности проведения боя Кличко-младшего с Олегом Маскаевым или Хасимом Рахманом. "Владимир может встретиться с победителем поединка Маскаев Рахман (бой состоится в Лас-Вегасе 12 августа), но только в том случае, если он закончится с минимальными травмами для бойцов. Им ведь нужно время, чтобы успеть восстановиться к 11 ноября. Маскаев хочет заработать денег, и в поединке с Владимиром он их получит. Если же победит Рахман, то есть вероятность, что 11 ноября он встретится с Владимиром".



Что касается самого Владимира Кличко, то он хотел бы встретиться в ринге с Джеймсом Тони. Джеймсу было сделано солидное предложение, но он никак не сложит себе цены. "Тони было предложено $1,5 млн. призовых даже после того, как он провалил свой бой против Рахмана. Но ему этих денег оказалось мало. Тони хочет $2,5 млн., но вряд ли ему их кто-то заплатит. Правда, с Сэмом Питером он согласился боксировать за $1,1 млн., и это понятно, ведь Питер боксер не такого высокого уровня, как Кличко. Но если Джеймс победит Сэма, то, скорее всего, он захочет поединка с Владимиром", заключил Юрий Нестеренко.



Тренер Владимира Эмануэль Стюард не исключает возможность боя с Хасимом Рахманом: "Я полагаю, что этот бой непременно произойдет. Владимира не интересуют поединки против соперников, которые занимают первые и вторые места в рейтингах. Ему нужны объединительные чемпионские поединки. Наиболее вероятным является проведение поединка Кличко против чемпиона мира по версии WBC (поясом владеет Хасим Рахман). Этот титул является самым престижным в мире профессионального бокса, к тому же именно в этой версии был чемпионом Виталий Кличко. Владимир хочет повторить успех старшего брата, поэтому он добивается поединка за титул WBC. Мы могли бы начать переговоры о проведении объединительного поединка против Николая Валуева или Сергея Ляховича. Но... Для Владимира самым важным соперником на сегодняшний день является Рахман", передает «Наш спорт».