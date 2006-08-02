Чемпионат Италии по футболу отложен из-за «Ювентуса»

Федерация футбола Италии объявила о том, что старт чемпионата страны перенесен с 27 августа на 9-10 сентября. Это связано с тем, что "Ювентус", переведенный в серию В, подал апелляцию в Олимпийский комитет Италии. Как ожидается, вслед за туринцами подобные иски подадут "Лацио" и "Фиорентина", сообщает Ticker.



"Ювентус" намерен отстоять свое место в серии А, хотя по сравнению с первоначальным наказанием – переводом в серию В и штрафом в -30 очков – "старая синьора" начнет сезон с -17 очками в пассиве. Что касается "Лацио" и "Фиорентины", то эти клубы сохранили свои места в элитном дивизионе итальянского футбола, однако лишены на старте сезона 11 и 19 очков соответственно.



Чиновники Олимпийского комитета Италии обещали вынести свой вердикт по футбольной апелляции до 24-25 августа, чтобы не передвигать старт сезона, однако федерация футбола объявила, что сезон начнется позже, на тот случай, если рассмотрение апелляции затянется. До вынесения окончательного вердикта не могут быть утверждены списки команд для участия в чемпионатах серии А и В, передает «Лента.ru».



При этом матчи Кубка Италии и Суперкубка Италии будут проведены в срок – 19 и 26 августа.