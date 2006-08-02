Вратарь «Динамо» завтра получит срок

Заседание Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) по делу Сергея Овчинникова состоится в четверг, а не в среду, как предполагалось ранее. Как сообщил в среду «РИА«Новости» руководитель пресс-службы Андрей Малосолов, заседание было перенесено на день позже. Кроме того, оно будет закрытым для представителей СМИ.

На заседании КДК РФС, которое начнется в 14:00 по московскому времени, будет определен срок дисквалификации вратаря столичного "Динамо" и дана оценка его поведению в матче чемпионата России с "Москвой".



Напомним, что "Динамо" встречалось с "горожанами" 25 июля. За 13 минут до конца поединка при счете 1:0 в пользу "Москвы", главный арбитр встречи Игорь Захаров удалил Овчинникова. Голкипер потерял контроль над собой и с кулаками набросился на лайнсмена, "наградившего" "Динамо" угловым. С поля Овчинникова уводил тренер динамовцев Андрей Кобелев. После выдворения с поля капитана, который скинул повязку, уходя в подтрибунное помещение стадиона, динамовцы отыгрались, и матч завершился вничью (1:1).

В соответствии с 36-й статьей регламента "за попытку или физическое воздействие на официальных лиц матча" игроку грозит дисквалификация от трех до шести матчей. Согласно статье 40, "нецензурные и оскорбительные выражения и (или) жесты", совершенные футболистом до, во время или после матча, наказываются дисквалификацией на четыре матча. Дополнительно к наказанию, которое вынесет голкиперу "Динамо" КДК РФС, Овчинников будет наказан руководством своего клуба денежным штрафом.