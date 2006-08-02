Виейра уходит из «Ювентуса» в «Интер»

Туринский "Ювентус", лишенный титула чемпиона Италии по футболу и отправленный в серию В за причастность к самому громкому скандалу в истории национального спорта, лишился очередного футболиста.



Центральный полузащитник "Ювентуса" француз Патрик Виейра подписал контракт с миланским "Интером", объявленным чемпионом страны прошлого сезона. Об этом сообщает Reuters.



Француз, приобретенный "старой синьорой" в прошлом году у лондонского "Арсенала" почти за 20 миллионов евро, обошелся миланскому клубу в 9,5 миллионов евро. "Ювентус" потерял 8,6 миллионов долларов на продаже игрока, который отказался выступать вместе с клубом в серии В.



Напомним, что ранее клуб покинули центральные защитники Фабио Каннаваро (перешел в "Реал") и Лилиан Тюрам ("Барселона"), крайний защитник Джанлука Дзамбротта ("Барселона") и опорный полузащитник Эмерсон ("Реал"). Итальянские СМИ утверждают, что переговоры о переходе голкипера Джанлуиджи Буффона и форварда Златана Ибрагимовича ведет "Милан".