Гусин прощается со сборной Украины

Полузащитник национальной сборной Украины, экс-динамовец Киева, а ныне игрок команды Крылья Советов» (Самара) Андрей Гусин проведет в футболке желто-синих последнюю игру – в товарищеском матче со сборной Азербайджана, который пройдет 15 августа в Киеве.



Это заявление Гусин разместил на официальном сайте «крылышек», где и сообщил о своем намерении завершить карьеру в сборной.



Он, в частности, сказал: «Я принял решение закончить свои выступления за национальную сборную Украины. Решение сосредоточиться после чемпионата мира на клубных делах созрело давно. Последние два года вся моя жизнь была подчинена одной цели – как можно успешнее выступить в Германии. Ради этого я перешел в «Крылья» - команду, в которой смог подготовиться к чемпионату мира как можно лучше. Я всю жизнь буду гордиться тем результатом, которого мы добились на первенстве планеты…»