«Челси» исключат из Лиги чемпионов?

Бывший председатель совета директоров лондонского "Челси" Кен Бэйтс потребовал снять с клуба значительное количество очков или исключить его из Лиги чемпионов за нарушение законодательства Ассоциации футбола Англии (FA). Бэйтс, являющийся сейчас владельцем "Лидс", обвиняет "Челси" незаконной покупке двух игроков его команды.



В начале лета лондонцы сделали предложения некоторым футболистам академии "Лидс" перейти в "Челси", в результате чего одна из юношеских команд чемпионов Англии пополнилась Томом Тайво и Майклом Вудсом. FA традиционно строго ограничивает переходы молодых футболистов, а "Челси" вел с ними переговоры, даже не поставив в известность представителей "Лидс", передает «Лента.ru».



Бэйтс также пообещал обратиться с жалобой в международные футбольные организации - УЕФА и ФИФА. В национальной федерации сообщили, что пока никаких официальных обвинений в адрес "Челси" не поступало. "Лидс" также собирается подать в суд на сотрудника своей футбольной академии, оказавшегося причастным к переходу юных игроков.