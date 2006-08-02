Стадион Молдове восстановит Платини

ФИФА и УЕФА помогут Молдавии восстановить главный футбольный стадион страны в Кишиневе. Об этом заявил в среду на пресс-конференции в Кишиневе член исполкома ФИФА и УЕФА, легендарный французский футболист Мишель Платини. Он прибыл в эту республику с двухдневным ознакомительным визитом, сообщает ИТАР-ТАСС.



В ходе поездки он посетил новые футбольные стадионы кишиневской команды «Зимбру» и команды «Шериф» из Приднестровья, а также тренировочную базу сборной Молдавии. «Это хорошие спортивные объекты. Они вполне современны и полностью соответствуют европейским футбольным стандартам. Я уверен, что в Молдавии может появиться достойная футбольная команда», - сказал Платини.

Из Молдавии Платини отправится в Ереван, где будет участвовать в открытии двух стадионов.

Поездка связана с тем, что Платини баллотируется на должность президента Европейского футбольного союза (УЕФА) и намерен заручиться поддержкой федераций футбола Армении и Молдавии, сообщили в федерации футбола Молдавии.