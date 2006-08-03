Плавание. Украинки завоевали «золото» и «серебро» на ЧЕ

На первенстве Европы по водным видам спорта, который продолжается в Будапеште, украинка Жанна Хлыстунова проплыла 100 метров брассом с рекордом чемпионатов Европы - 1.07.55 мин. – и завоевала «золото». Следом за ней финишировали Кристи Белфур из Великобритании (1.07.95) и Агнеш Ковач из Венгрии (1.08.60).



Финальный заплыв на дистанцию 200 метров на спине тоже принес Украине медаль. Ирина Амшенникова пришла к финишу второй и получила серебряную медаль. Первенствовала же здесь француженка Эстер Барон (2.10.07). «Бронза» - у Мелани Маршалл (2.12.17) из Британии.