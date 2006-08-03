Лига чемпионов. Все результаты квалификационного раунда

Прошли ответные матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу. Предлагаем их результаты.



Второй квалификационный раунд



Ответные матчи



"Динамо" (Киев, Украина) - "Металлург" (Лиепая, Латвия) - 4:0 (1:0)

Первый матч - 4:1



"Спартак" (Москва, Россия) - "Шериф" (Молдавия) - 0:0 (0:0)

Первый матч - 1:1



"Сиони" (Грузия) - "Левски" (Болгария) - 0:2 (0:1)

Первый матч - 0:2



"МюПа" (Финляндия) - "Копенгаген" (Дания) - 2:2 (1:1)

Первый матч - 0:2



"Работнички" (Македония) - "Дебрецен" (Венгрия) - 4:1 (3:1)

Первый матч - 1:1



"Ружомберок" (Словакия) - "Юргорден" (Швеция) - 3:1 (2:0)

Первый матч - 0:1



"Стяуа" - (Румыния) - "Горица" (Словения) - 3:0 (1:0)

Первый матч - 2:0



"Зальцбург" (Австрия) - "Цюрих" (Швейцария) - 2:0 (1:0)

Первый матч - 1:2



"Црвена Звезда" (Сербия) - "Корк Сити" (Ирландия) - 3:0 (2:0)

Первый матч - 1:0



"Широки Бриег" (Босния) - "Хартс" (Шотландия) - 0:0 (0:0)

Первый матч - 0:3



"Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Экранас" (Литва) - 5:2 (1:0)

Первый матч - 4:1



"Легия" (Польша) - "Хафнарфьордюр" (Исландия) - 2:0 (1:0)

Первый матч - 1:0



"Волеренга" (Норвегия) - "Млада Болеслав" (Чехия) - 2:2 (0:1)

Первый матч - 1:3