Формула-1. Шумахер завершает карьеру?

Итальянская «Гадзетта делло спорт» заявила о том, что располагает достоверными сведениями о скором окончании спортивной карьеры Михаэля Шумахера.



По утверждению газеты, чемпион-рекордсмен «Формулы-1» отрабатывает свой последний сезон. «Это решение далось Шумахеру тяжело, однако оно, похоже, окончательное», - пишет газета в своей редакционной статье.



Как сообщает ИА "Спортком", менеджер Михаэля Шумахера Вилли Вебер опроверг это заявление в интервью немецкому информационному агентству dpa: «Такое решение еще не было принято» - заявил он. – «Ответ на этот вопрос может быть дан лишь после итальянского Гран-при» - напомним, что этот заезд должен состояться 8 - 10 сентября в городе Монца. «Мы давно уже заявляли, что состав команды пилотов «Феррари» на 2007 году будет объявлен лишь после этого заезда», - добавил шеф команды Жан Тодт, передает СпортОнлайн.



Тем не менее, «Гадзетта делло спорт» полагает, что причиной окончательного решения Михаэля Шумахера послужили намерения Тодта и Росса Брауна также покинуть команду. Неразлучная тройка Шумахер – Тодт – Браун, как сообщает газета, заранее договорилась о совместном уходе.