Бокс. Рахман: Пока я здесь – русским не захватить титулов

Чемпион WBC в супертяжелом весе Хасим Рахман очень серьезно готовится к предстоящему 12 августа поединку с обязательным претендентом Олегом Маскаевым, так как не намерен лишить США последнего титула чемпиона мира в супертяжелом весе.



Рахман доволен своими спарринг-партнерами, которые вчетвером из 46 побед 40 одержали нокаутом. «Что касается послужных списков, то эти ребята самые лучшие из тех, с кем я когда-либо тренировался. Мне не нужны спарринг-партнеры, которые позволяют себя бить. Эти ребята не дают мне передышки, так как стоит мне расслабиться, они сразу пытаются снести мне голову с плеч», — цитирует Рахмана ALLBoxing.ru.



Спарринг-партнеры Рахмана, в число которых входят Род Виллис, Эрик Кирклэнд, Крис Арреола и Трэвис Кауфман, отмечают, что он обладает хорошей защитой и очень точным джебом, а скорость и сила его ударов возрастают с каждой неделей. Рахман пообещал, что не допустит того, чтобы все титулы в супертяжелом весе были завоеваны представителями стран бывшего СССР, а также хочет реваншироваться за поражение 1999 года, когда он после удара Маскаева вылетел с ринга. «Пока я здесь — русским не захватить все титулы, — заявил Рахман. — Поражение от Маскаева не повлияло на мою психику, потому что я не был подготовлен к тому поединку и понимал это. Я усвоил уроки прошлого. Я быстрее, сильнее и моя защита стала лучше. Я могу проиграть этот бой только по своей вине, но на этот раз этого не произойдет».