Капитана «Спартака» уложили в больницу

Капитан московского «Спартака» Егор Титов, получивший травму во время матча с молдавским «Шерифом», госпитализирован в одну из больниц столицы, сообщает «РИА«Новости» со ссылкой на городскую станцию скорой неотложной медицинской помощи.



Титов был доставлен в больницу прямо со стадиона, где он получил травму во время матча «Спартак» - «Шериф» при столкновении с защитником молдавской команды. По предварительному диагнозу врачей, у футболиста сотрясение мозга и, возможно, перелом лицевой кости, - сказал собеседник агентства.



В настоящее время Титов находится на осмотре у врачей, которые поставят окончательный диагноз, определят степень тяжести травмы, после чего можно будет говорить о примерных сроках возвращения ведущего футболиста «Спартака» на поле.