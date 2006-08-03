Суркис: «Динамо» стопроцентно попало в Кубок УЕФА

После матча с лиепайским «Металургсом» президент ФК «Динамо» Игорь Суркис ответил на ряд вопросов, передает ФК «Динамо (Киев)»:



- В прошлом году мы очень тяжело «вкатывались» в сезон, вымучивали у соперников по одному-два мяча, а потом останавливались. Болельщики освистывали команду. Задачу выхода в групповой этап Лиги чемпионов нужно решать уже сегодня, а в прошлом году мы готовились по программе, которая позволяла выйти на пик формы только осенью. Поэтому случилось самое страшное: мы оставили столицу вообще без еврокубков. Сегодня «Динамо» уже стопроцентно попало в Кубок УЕФА. Но мы на это не обращаем внимание. Главное - пробиться в Лигу чемпионов. Ребята настроены и горят желанием это сделать.



- Вы довольны приобретением Карлоса Корреа?



- Я не просто доволен, я считаю, что это одно из самых сильных приобретений за последнее время. Сегодня после его выхода на поле игра команды изменилась в лучшую сторону, и это при том, что в середине поля не играли Диого Ринкон и Юссуф, которые находятся в великолепном состоянии. Они вместе с Корреа - мобильность киевского «Динамо», его агрессия. Я надеюсь, все они выйдут в стартовом составе против «Фенербахче» и значительно усилят игру. Хотя, в целом, мне сегодняшний матч тоже очень понравился.