Ливан сняли с Кубка Азии

Сборная Ливана не будет играть в отборочном турнире на Кубке Азии. Комитет по проведению соревнований Азиатской футбольной конфедерации (АФК) удовлетворил просьбу Футбольной ассоциации Ливана о снятии национальной сборной с этого турнира.



Комитет принял решение не налагать никаких санкций на ассоциацию в связи с возникшей форс-мажорной ситуацией, предусмотренной регламентом соревнований. Настоящая ситуация в Ливане, где идут боевые действия находится в пределах этой юридической классификации, сообщает сайт АФК.

В связи с этим АФК приняла два решения: аннулировала результат матча между сборными Ливана и Кувейта, который прошел 22 февраля (1:1) и оставила в группе три сборных – Австралии, Бахрейна и Кувейта.