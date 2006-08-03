Вратарь разбил фотографу камеру

Португальский голкипер бухарестского «Стяуа» Карлуш Фернандеш во время ответного матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против словенской «Горицы» разбил одному из фотографов камеру.



Телевизионные камеры показали, как Фернандеш разбивает фотоаппарат журналиста местного румынского издания «Газета спортурилор». Фотограф до этого снимал Карлуша, сидящего на скамейке запасных, после того как он повредил голеностоп на предматчевой разминке, сообщает «Рейтер».



Отметим, что в прошлом месяце Фернандеш обвинил румынских журналистов во враждебном к нему отношении, потому что он иностранец. Игроки «Стяуа» поддержали своего вратаря и прошлые три недели не общались с местными СМИ.