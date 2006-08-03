«Удар Зидана» стал торговой маркой

Китайский бизнесмен предлагает купить у него за 1 миллион юаней (около 125,5 тысяч долларов) права на изображение капитана сборной Франции Зинедина Зидана, бьющего головой в плечо итальянского защитника Марко Матерацци.



Чжао Ксяокай, генеральный директор компании, связанной со спортом, заплатил 2 тысячи юаней, чтобы зарегистрировать торговую марку, где силуэт Зидана наносит удар Матерацци. Он собирается использовать эту торговую марку для обуви, шляп и пива, сообщает «Рейтер».



«Через два дня после финала у меня появилась идея зарегистрировать этот момент как брэнд. Уровень признания этой торговой марки очень высок. Я использовал силуэт, чтобы не нарушать прав самого футболиста», - сказал Чжао. Он отметил, что собирается выпустить линию собственных изделий, а также, что две компании, выпускающие пиво, уже связались с ним, чтобы приобрести права на изображение Зидана, передает «Советский Спорт».



Отметим, что это не первый коммерческий проект на основе произошедшего в финале Кубка мира инцидента. Например, песня «Coup de Boule» (Удар головой) в настоящий момент возглавляет французский чарт синглов.