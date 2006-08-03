Тренер «Спартака» извинился перед болельщиками

После матча с "Шерифом" (0:0), по итогам которого "Спартак" пробился в третий отборочный раунд Лиги чемпионов, наставник москвичей Владимир Федотов испытывал двойственные чувства, сообщает официальный сайт УЕФА.



"Должен извиниться перед болельщиками, которые хотели увидеть победу. "Шериф" - соперник серьезный, и мы готовились именно к сложной игре. У нас были моменты, которые нужно было реализовывать. Мы же этого не сделали, и второй тайм прошел в очень нервной борьбе", - сказал Федотов, передает «Спорт Экспресс».