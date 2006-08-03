Президент подписал Указ о госполитике в спорте

Президент Украины подписал Указ о национальном плане мер по реализации государственной политики в сфере физической культуры и спорта. Текст Указа «Главреду» передан из пресс-службы министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта.



З метою підвищення ефективності реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту, залучення громадян до занять фізичною культурою, формування здорового способу життя, підвищення авторитету держави у світовому спортивному русі та на підтримку пропозицій Національної ради з питань фізичної культури і спорту постановляю:



Кабінету Міністрів України:

забезпечити розроблення та внести у тримісячний строк у встановленому порядку на розгляд Верховної Ради України проект нової редакції Закону України «Про фізичну культуру і спорт»;

опрацювати питання щодо запровадження ефективних механізмів фінансування програм розвитку масового спорту та спорту вищих досягнень, у тому числі через залучення частини прибутків вітчизняних виробників алкогольної та тютюнової продукції, грального бізнесу;

передбачити під час розроблення законопроекту про державне регулювання діяльності з випуску та проведення лотерей і грошових розіграшів вирішення питання щодо здійснення додаткових відрахувань від такої діяльності на розвиток фізичної культури і спорту;

затвердити Державну програму розпитку фізичної культури і спорту в Україні на 2007 — 2011 роки;

опрацювати у тримісячний строк питання щодо підвищення рівня оплати праці тренерів дитячо-юнацьких спортивних шкіл та працівників центрів фізичної культури і спорту «Інваспорт»..

забезпечити до 1 квітня 2007 року розроблення типових проектів будівництва спортивних комплексів, фітнес-центрів, плавальних басейнів, льодових та інших спортивних майданчиків із застосуванням сучасних технологій та з урахуванням необхідності доступу до них осіб з обмеженими фізичними можливостями;



вжити заходів щодо завершення у 2007 році реконструкції будинку для розміщення Національного олімпійського комітету України;



опрацювати питання щодо необхідності створення в установленому порядку центрів олімпійської підготовки для національних збірних команд, зокрема з плавання у містах Харкові та Дніпропетровську, з ігрових видів спорту в с.Гореничі Києво-Святошинського району Київської області, з літніх видів спорту в Автономній Республіці Крим, з зимових видів спорту у м.Сколе Львівської області та «Олімпійське селище» у м.Києві на території державного підприємства «Центральна навчально-тренувальна база з ковзанярського спорту «Льодовий стадіон», «Конча Заспа» з використанням майна державного олімпійського навчально-спортивного центру у м .Києві, «Заросляк» з використанням майна державного підприємства "Ворохтянська високогірна навчально-спортивна база «Заросляк» в Івано-Франківській області;



опрацювати за участю Федерації профспілок України питання щодо визначення в установленому порядку права власності держави на бази олімпійської підготовки, які у професійних спілок та їх об’єднань.



2. Міністерству України у справах сім’ї, молоді та спорту, Київській міській державній адміністрації розробити та подати на затвердження Кабінету Міністрів України Концепцію розвитку та реконструкції протягом 2007 - 2009 років Національного спортивного комплексу «Олімпійський» та підготувати відповідні проекти нормативно-правових актів для вирішення зазначеного питання.



3. Міністерству України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерству охорони здоров’я України, Міністерству освіти і науки України завершити у тримісячний строк формування системи підготовки фахівців зі спортивної медицини на базі Національного університету фізичного виховання і спорту України у співпраці з медичними навчальними закладами.



4. Міністерству України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерству освіти і науки України опрацювати питання щодо формування системи підвищення кваліфікації фахівців сфери фізичної культури і спорту при Національному університеті фізичного виховання і спорту України.



5. Київській міській державній адміністрації, Міністерству охорони здоров’я України вирішити у тримісячний строк питання щодо поліпшення умов розміщення Українського центру спортивної медицини з урахуванням необхідності розташування в ньому стаціонарного відділення.



6. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській, Севастопольській міським державним адміністраціям:

розробити та здійснити комплекс заходів щодо створення належних умов для охоплення населення фізкультурно-оздоровчою та спортивно-масовою роботою, особливо у сільській місцевості;

затвердити у тримісячний строк регіональні програми будівництва, реконструкції, капітального ремонту та утримання спортивних споруд на період до 2011 року;

здійснювати заходи для вдосконалення мережі спортивних шкіл, спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, спортивних клубів центрів «Спорт для всіх», «Інваспорт» та поліпшення ефективності їх діяльності;

продовжувати роботу щодо поліпшення морального та матеріального заохочення спортсменів вищих категорій, тренерів, інструкторів з масової фізичної культури та інших фахівців сфери фізичної культури і спорту, забезпечення їх житлом;

здійснити заходи щодо забезпечення належної діяльності центрів спортивної медицини та зміцнення їх матеріально-технічної бази;

надавати всебічну допомогу фізкультурно-спортивним товариствам у проведенні галузевих та міжгалузевих спартакіад, фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів для працівників за місцем їх роботи, дітей і молоді, в утриманні спортивних шкіл, а також у підготовці резерву для національних збірних команд;

передбачати під час формування проектів відповідних бюджетів на 2007 та наступні роки кошти на розпиток фізичної культури і спорту та здійснювати заходи щодо залучення в установленому порядку позабюджетних коштів на зазначені цілі.



7. Рекомендувати органам місцевого самоврядування всебічно сприяти створенню належної фізкультурно-оздоровчої інфраструктури та розпитку спортивно-масової роботи за місцем навчання, роботи, проживання та відпочинку громадян.



8. Державному комітету телебачення та радіомовлення України забезпечувати висвітлення заходів, пов’язаних із реалізацією цього Указу.