В Киеве стартует ЧЕ по бильярду

С 5 по 12 августа в Киеве пройдет чемпионат Европы по бильярдному спорту (пул) среди юниоров, юношей и девушек.



Представители 33 стран будут соревноваться в таких дисциплинах, как «Восьмерка», «Девятка», «14+1» и «Командное первенство», сообщает «Главреду» пресс-служба министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта.



4 августа состоится пресс-конференция с участием замминистра Мирослава Дутчака, вице-президента EPBF Дэвида Мориса, главного судьи соревнований Йохана Ребенсдорфа и президента спортивного бильярда Украины Игоря Массола.