Перейти в «Челси» Баллака уговорил Клинсманн

Полузащитник сборной Германии Михаэль Баллак сказал в интервью, что главный тренер национальной команды Юрген Клинсманн убедил его перейти в "Челси". Об этом сообщают английские СМИ.



"Я много разговаривал с Юргеном, - сказал Баллак. - Я в течении года принимал решение в каком клубе продолжить карьеру. Когда поступило предложение от "Челси", я слышал только хорошие комментарии. Клинсмнн сказал, что у него остались потрясающие воспоминания о чемпионате Англии и добавил, что он мне подходит по стилю. Также, он рассказал, что в Англии стадионы всегда переполнены и выходя на поле, ты получаешь ни с чем не сравнимые ощущения. Ну и конечно, Юрген отметил главного тренера "Челси" Жозе Моуриньо", передает «Газета.Ru».