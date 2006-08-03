В рейтинге УЕФА Украина на 12 месте

После старта нового кубкового сезона обновлена рейтинг-таблица коэффициентов УЕФА, в соответствии с которой формируется представительство от страны в Кубок УЕФА и Лигу чемпионов.



Украина поднялась на 12 позицию. Кроме того, отметим, что две победы киевского «Динамо» над лиепайским «Металургсом» добавили в «украинский актив» еще 0,5 балла.



Напомним, что в этом сезоне Украина представлена в еврокубках четырьмя командами. В Лиге чемпионов – «Динамо» и «Шахтер», в Кубке УЕФА – запорожский «Металлург» и одесский «Черноморец».



Рейтинг-лист коэффициентов УЕФА



1. Испания - 0.857 – за сезон 2006/2007; 58.748 – за пять последних сезонов

2. Италия - 0.857; 55.017

3. Англия - 0.75; 52.665

4. Франция - 0.75; 44.406

5. Германия - 0.857; 35.721

6. Португалия – 1; 35.666

7. Голландия 0.428; 31.593

8. Румыния – 2; 30.832

9. Россия - 0.25; 29.750

10. Бельгия 1; 25.375

11. Шотландия 1.125; 24.875

12. УКРАИНА - 0.5; 23.475

13. Чехия - 0.375; 21.450

14. Болгария 1.875; 21.332

15. Греция - 0.5; 21.331.