Футбол. Хиддинк назвал состав сборной России

Новый главный тренер сборной России по футболу Гуус Хиддинк определил список из 25 игроков, которые примут участие в товарищеском матче со сборной Латвии. В список вошли в основном игроки, уже защищавшие цвета национальной команды, передают «Известия».



Не вошел в число игроков сборной вратарь "Динамо" Сергей Овчинников, которого ждет длительная дисквалификация за нападение на арбитра Игоря Захарова в матче с ФК "Москва". Его место занял молодой вратарь самарских "Крыльев Советов" Александр Макаров.



Вызван в сборную России защитник ФК "Москва" Олег Кузьмин, который может сыграть на любом фланге обороны. Хиддинк вернул в состав команды капитана "Спартака" Егора Титова, однако 2 августа в матче Лиги чемпионов с "Шерифом" полузащитник получил тяжелую травму (перелом лицевой кости) и выбыл на неопределенный срок.



Получил приглашение в состав команды и набравший в последнее время хорошую форму форвард томской "Томи" Павел Погребняк. Все остальные игроки уже вызывались в состав первой сборной.

Кандидаты на участие в матче со сборной Латвии



Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Александр Макаров ("Крылья Советов"), Вячеслав Малафеев ("Зенит").



Защитники: Александр Анюков ("Зенит"), Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич (все - ЦСКА), Вадим Евсеев ("Локомотив"), Денис Колодин ("Динамо"), Олег Кузьмин (ФК "Москва").



Полузащитники: Евгений Алдонин, Юрий Жирков (оба - ЦСКА), Динияр Билялетдинов, Марат Измайлов, Дмитрий Лоськов (все - "Локомотив"), Владислав Радимов ("Зенит"), Сергей Семак (ФК "Москва"), Алексей Смертин ("Динамо"), Егор Титов ("Спартак").



Нападающие: Андрей Аршавин, Александр Кержаков (оба - "Зенит"), Дмитрий Кириченко (ФК "Москва"), Роман Павлюченко ("Спартак"), Павел Погребняк ("Томь"), Дмитрий Сычев ("Локомотив").