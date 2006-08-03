Суд объявил Шарапову «продажной»

Окружной суд отклонил иск Марии Шараповой к американской компании Byzantium Productions, которая сняла и выпустила в обращение два фильма о российском женском теннисе: "Армия Анны" и "Женский теннис по-русски". Шарапова заявила, что использование ее изображения и имени на обложке DVD с фильмами было незаконно, поскольку нарушает права, касающиеся ее товарного знака.



Судья Дональд Миддлбрукс заявил, что продажа фильмов не нарушает прав Шараповой. Решение суда означает, что Byzantium Productions может продавать свои фильмы, как и планировала, в любой стране, однако представители компании заявляют, что их бизнесу нанесен серьезный урон, передает «Лента.ru».



Напомним, что дизайнеры Byzantium Productions разместили на передней обложке DVD-диска фотографии Марии Шараповой и еще восьми российских теннисисток, а на задней обложке значились имена спортсменок. Этот фильм был показан по телевидению и в США, и в России. В фильме использованы интервью с теннисистками, исторические материалы. В формате DVD картина продается уже с мая 2005 года.