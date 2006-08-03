ВР ратифицировала Конвенцию о борьбе с допингом

На сегодняшнем пленарном заседании Верховная Рада Украины ратифицировала Международную конвенцию о борьбе с допингом в спорте.



Об этом «Главреду» сообщили из пресс-службы министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта.



Как отметил министр Юрий Павленко, «ратификация Конвенции будет содействовать интеграции Украины в мировое сообщество в сфере современной антидопинговой политики и спортивного движения, тем самым приближая соответствующую законодательную базу к общепринятым мировым стандартам».



Юрий Павленко также сообщил, что на государственном уровне Украина, в соответствии с обязательствами, определенными Антидопинговой конвенцией Совета Европы, ежегодно будет делать взнос для финансового обеспечения деятельности Всемирного антидопингового агентства. Размер взносов для европейских стран определяется Комитетом министров СЕ. «В этом году министерством Украины по делам семьи, молодежи и спорта уже сделан такой взнос в сумме 358,2 тысяч гривень,» - сообщил министр.



Международная конвенция о борьбе с допингом в спорте принята 19 октября 2005 года на 33 сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже. Украина стала 15-ой страной, ратифицировавшей Конвенцию.