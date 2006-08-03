Шевченко «грозит» фанатам показать себя

Андрей Шевченко очень доволен началом работы в "Челси", которое пришлось на турне по США, и с нетерпением ждет своего первого матча за новый клуб.



"Начало моей работы в "Челси" вышло отличным. Футболисты встретили меня очень хорошо, сразу видно, что это дружный коллектив".



"Я не могу дождаться моей первой игры. Мне хочется как можно поскорей выступить первый раз на "Стэмфорд Бридж", чтобы показать фанатам "Челси", на что я способен, чтобы с этого момента между нами установились дружеские отношения".



"Эта будет игра против "Селтика", большой команды с историей, так это будет очень важный матч для меня. Товарищеский матч между чемпионами Англии и Шотландии должен стать настоящим шоу для болельщиков", - считает Андрей, сообщает официальный сайт ФК «Челси».