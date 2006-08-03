Вратаря «Динамо» дисквалифицировали и оштрафовали

Решением Контрольно-дисциплинарного комитета РФС от 3 августа 2006 года, вратарь московского «Динамо» Сергей Овчинников за агрессивное поведение в матче против ФК «Москва» дисквалифицирован на 5 матчей чемпионата и Кубка России, сообщает официальный сайт РФС.



Кроме того, Овчинников наказан условной дисквалификацией до конца сезона 2006 года и оштрафован на 100 тысяч рублей. КДК РФС подчеркивает, что если Овчинников в течение срока условной дисквалификации совершит дисциплинарный поступок, который будет квалифицироваться как «Агрессивное поведение», то он будет дисквалифицирован до конца сезона.