Китайцы поклялись не брать взяток на Олимпиаде

Личное обязательство не допустить случаев коррупции при подготовке и проведении Олимпийских игр в Пекине в 2008 году подписали сегодня в китайской столице руководители отвечающих за это организаций, сообщает ИТАР-ТАСС.



Церемония подписания прошла гласно и официально с тем, чтобы «продемонстрировать необходимость и важность мер по борьбе с коррупцией на последней стадии подготовки в Олимпиаде», сообщило агентство Синьхуа.



«Получив право участвовать в организации Игр, мы дали обещание не допустить коррупцию и теперь за его выполнение несем персональную ответственность», - заявил от имени участников церемонии Лю Цзинмин, исполнительный вице-президент организационного комитета Олимпиады-2008. В соответствии с подписанными документами руководители организаций будут нести личную ответственность за любое нарушение запретов на взятки и подкуп должностных лиц, а также за все другие проявления коррупции при подготовке Игр. В такой неблаговидной деятельности недавно был уличен вице-мэр Пекина, который за это лишился своего поста и сейчас находится под следствием.