Гандбол. Украинский клуб завоевал «бронзу» Кубка России

Обладателем Кубка России-2006 по гандболу среди мужских команд сегодня стал чемпион России подмосковная команда «Чеховские медведи». В упорном поединке спортсмены одержали победу над другим финалистом соревнований - своими земляками УОР «Чеховские медведи», сообщает ИТАР-ТАСС.



«Чеховским медведям» вручен в спортивном комплексе Краснодара «Олимп» Кубок России и золотые медали. «Серебро» получили гандболисты УОР «Чеховаские медведи». Бронзовые медали завоевал чемпион Украины «Портовик» (Южный), победивший сегодня в матче за 3 место команду «Каустик» из Волгограда.



Гандбол. Кубок России



Финал



«Чеховские медведи» - УОР «Чеховские медведи» - 36:22 (19:14)



Матч за 3-е место



«Портовик» (Южный, Украина) – «Каустик» (Волгоград) - 31:25 (13:14)