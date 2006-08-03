«Барселона» разорит Америку в 4 млн. евро

Организаторы турне испанской "Барселоны" по США и Мексике готовы заплатить каталонскому клубу, выигравшему в прошлом сезоне чемпионат Испании и Лигу чемпионов, по одному миллиону евро за каждый из проведенных матчей. "Сине-гранатовые" намерены провести за океаном четыре игры, соответственно, их прибыль составит четыре миллиона евро.



Свой тур команда Франка Райкаарда начнет матчем с мексиканским "Монтерреем", а затем проведет игры с командами американской футбольной лиги из Лос-Анджелеса, Хьюстона и Нью-Йорка, передает AFP. В составе каталонцев в заокеанское турне отправятся все сильнейшие игроки команды, в том числе бразилец Роналдиньо, неудачно сыгравший на чемпионате мира в Германии, а также новички клуба Джанлука Дзамбротта и Лилиан Тюрам, передает «Лента.ru».



Руководство "Барселоны" считает, что матчи в Америке перед стартом сезона – идеальная подготовка и возможность хорошо заработать. В прошлом году бюджет клуба составил 259 миллионов евро, а чистая прибыль – 33 миллиона. В нынешнем сезоне "Барселона" намерена увеличить бюджет до 300 миллионов евро.