Ляхович вызывает на бой Кличко, Валуева и Рахмана

Обладатель титула WBO в тяжелом весе белорус Сергей Ляхович сделал публичное заявление, что его дивизиону необходим абсолютный чемпион. "Нужно дать болельщикам то, что они хотят, и начать процесс объединения поясов, встречаясь друг с другом. Я хочу поединка со всеми чемпионами", - обратился Ляхович к остальным обладателям титулов в своем весе (чемпиону IBF Владимиру Кличко, чемпиону WBA Николаю Валуеву и обладателю пояса WBC Хасиму Рахману).



"Давайте сделаем это, - продолжил белорусский боксер. - Давайте не будем тратить время на проходных претендентов, а дадим миру одного чемпиона-тяжеловеса. Каждый хочет увидеть, кто является настоящим чемпионом. Я готов - давайте выявим его. Прекратим разговоры и начнем действовать. Я готов подписать контракт на бой, а вы?", передает «Спорт Экспресс»