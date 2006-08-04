Бокс. Заб Джуда избил грабителей

Бывший абсолютный чемпион мира в полусреднем весе Заб Джуда успешно справился с хулиганами, которые пытались его ограбить.



Ранним утром в среду к Джуде, который прогуливался по одному из районов Манхэттена в своих фирменных ювелирных украшениях, пристали трое грабителей, однако боксер не растерялся и, отразив нападение, начал преследовать их машину на своей желтой Ламборгини.

Грабители врезались в дерево, и один из них попытался убежать, прыгнув в такси. Однако таксист, который был свидетелем всего инцидента, отвез его прямо к дверям полицейского участка, где он был помещен под арест. "Это была группа идиотов, которые совершенно не контролировали свои поступки. Но они связались не с тем парнем", - заявил Джуда.