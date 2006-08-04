Сафин обыграл первую ракетку турнира в США

На турнире АТП в столице США Вашингтоне проходят матчи третьего круга. Россиянин Марат Сафин в тяжелом двухсетовом поединке смог одолеть первую ракетку турнира, американца Джеймса Блейка.



В обоих сетах дело доходило до тай-бреков, но Марат показал настоящий бойцовский характер и не сдаться. Первый он взял со счетом 8:6, второй – 7:5, передает «Советский Спорт».



В четвертьфинале Марату предстоит сыграть с теннисистом из ЮАР Уэсли Муди.



Турнир АТП Legg Mason Tennis Classic. Вашингтон (США). Призовой фонд 600 000 долларов



Одиночный разряд



Третий круг



Ллейтон Хьюитт (Австралия, 3) – Дэнис Гремелмайр (Германия) - 6:1, 6:4

Марат Сафин (Россия) – Джеймс Блэйк (США, 1) - 7:6 (8:6), 7:6 (7:5)

Арно Клеман (Франция, 11) – Доминик Хрбаты (Словакия, 4) - 6:3, 6:2

Марди Фиш (США, 16) – Андреа Стоппини (Италия) - 6:3, 6:1

Энди Мюррэй (Великобритания, 8) – Феличиано Лопес (Испания, 12) - 7:5, 6:2

Уэсли Муди (ЮАР) – Кеннет Карлсен (Дания) - 6:3, 6:7 (5:7), 7:6 (8:6)