В мировом рейтинге клубов «Шахтер» опустили

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) обнародовала очередной рейтинг лучших клубов мира.



Согласно опубликованному рейтингу, лучшим клубом Украины остается донейкий «Шахтер». Хотя, по сравнению с прошлым рейтингом, он «упал» на восемь позиций и сегодня занимает 48 место. Киевское «Динамо» поднялось на одну строчку и занимает 73 место.



Возглавляет рейтинг итальянский «Интер». За ним следуют испанская «Барселона» и английский «Ливерпуль».



Рейтинг IFFHS



1.(2.) "Интер" (Италия) - 305,0

2. (3.) "Барселона" (Іспания) - 286,0

3. (1.) "Ливерпуль" (Англия) - 281,0

4. (4.) "Севилья" (Испания) - 262,0

5. (6.) "Интернасьональ" (Бразилия) - 258,0

6. (11.) "Марсель" (Франция) - 256,0

7. (5.) "Рома" (Италия) - 252,0

8. (6.) "Бавария" (Германия) - 248,0

8. (6.) "Лион" (Франция) - 248,0

10. (9.) "Рапид" Бх (Румыния) - 246,0…

48. (40.) "ШАХТЕР" (УКРАИНА) - 159,0…

52. (46.) "Зенит" (Россия) - 157,5…

73. (74.) "ДИНАМО" (УКРАИНА) - 138,5…

87. (108.) "ДНЕПР" (УКРАИНА) - 125,0…

158. (152.) "МЕТАЛЛУРГ" (ДОНЕЦК, УКРАИНА) - 94,5…

221. (217.) "МЕТАЛЛУРГ" (ЗАПОРОЖЬЕ, УКРАИНА) - 78,0…

325. (271.) "ИЛЬИЧЕВЕЦ" (УКРАИНА) - 66,0.



В скобках указано место команды в предыдущем рейтинге.