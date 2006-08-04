Кубок мира по борьбе пройдет в Красноярске

В Красноярске под председательством губернатора Красноярского края Александра Хлопонина состоялось заседание оргкомитета по подготовке и проведению в Красноярске в 2007 году Кубка мира по вольной и женской борьбе, на котором, в частности, утвердили точные сроки проведения турнира.



Как сообщает агентство "Весь спорт", заместитель председателя оргкомитета и руководитель исполнительной дирекции Кубка мира 2007 года Георгий Брюсов объявил, что Кубок мира пройдет с 22 по 25 марта.«Кубок мира по вольной борьбе – один из официальных турниров международной федерации объединенных стилей борьбы (FILA), наряду с чемпионатами Европы и мира, в нем принимают участие шесть сильнейших команд по итогам предыдущего сезона, - напомнил Брюсов. – И в Красноярске к его организации подошли очень серьезно. Все документы, необходимые для организации Кубка мира в Красноярске подготовлены, согласованы с FILA, а частнично даже подписаны. Главное, что уже утвердждены сроки проведения турнира, он пройдет 22-25 марта.



Администрация Красноярского края взяла на себя все расходы по проведению Кубка мира. Полностью реконструируют дворец спорта «Енисей», где пройдут соревнования. В частности, будет заменена кровля и технически переоборудованы все внутренние системы».Брюсов также отметил уникальность грядущего Кубка мира. «Кроме того, что он впервые пройдет в России, он впервые совместит сразу два вида борьбы - вольную и женскую», - сказал Брюсов, передает «Газета.Ru».