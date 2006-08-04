Форвард киевского «Динамо» уезжает в Узбекистан

Главный тренер сборной Узбекистана Валерий Непомнящий обнародовал список футболистов, вызываемых на сбор, который начнется 11 августа, к отборочному матчу Кубка Азии против Гонконга, который состоится в Ташкенте 16 августа, сообщается на официальном сайте Азиатской федерации футбола.



Как передает «Советский Спорт», в список главного тренера попали следующие игроки:



вратари: Сафонов Евгений («Шинник», Россия), Бакланов Андрей («Насаф»), Джураев Тимур («Пахтакор»), Лобанов Александр («Согдиана»);



защитники: Федоров Андрей («Рубин», Россия), Ашурматов Бахтиер («Крылья Советов», Россия), Николаев Алексей («Актобе», Казахстан), Файзиев Даврон («Насаф»), Радкевич Владимир («Урал», Россия), Аликулов Асрор («Пахтакор»), Кенжаев Комолиддин («Насаф»), Клецков Александр («Пахтакор»), Исмаилов Анзур («Самарканд-Динамо»), Суюнов Ильхомжон («Пахтакор»), Крушельницкий Ярослав («Навбахор»), Иномов Ислом («Пахтакор»), Мусаев Шухрат («Бухоро»), Денисов Виталий («Спартак» Нижний Новгород, Россия);



полузащитники: Джепаров Сервер («Пахтакор»), Кападзе Тимур («Пахтакор»), Байрамов Ренат («Пахтакор»), Кошелев Леонид («Шинник», Россия), Карпенко Виктор («Кайрат», Казахстан), Кирьян Владислав («Пахтакор»), Бикмаев Марат («Рубин», Россия), Саидов Мансур («Нефтчи»), Кузыбаев Нодиржон («Нефтчи»), Алижонов Азиз («Нефтчи»), Хайдаров Азиз («Локомотив»);



нападающие: ШАЦКИХ Максим («Динамо» Киев, Украина), Солиев Анвар («Пахтакор»), Холмурадов Зафар («Насаф»), Бакаев Улугбек («Тобол», Казахстан), Гейнрих Александр («Торпедо», Россия), Отакузиев Носир («Нефтчи»), Мурзоев Комолиддин («Машъал»), Абдукадыров Анвар («Нефтчи»).