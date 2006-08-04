У Шараповой появился бой-френд

Американские журналисты выяснили, что российская теннисистка Мария Шарапова встречается с американцем Энди Роддиком, также являющимся одним из лидеров мирового тенниса. Шарапова сопровождала Роддика на турнире в Лос-Анджелесе, в то время как сама она брала трехнедельную паузу после Уимблдона.



В настоящее время теннисистка успешно выступает на соревнованиях в Сан-Диего. Минувшей ночью Шарапова вышла в 1/4 финала, переиграв свою соотечественницу Веру Звонареву (6:4, 6:4). На послематчевой пресс-конференции репортеры попытались узнать у Шараповой подробности ее отношений с Роддиком, но она отказалась давать какие-либо комментарии, не став, впрочем, давать опровержений.

Главной же темой беседы журналистов с теннисисткой было обсуждение новости о том, что она в очередной раз стала самой высокооплачиваемой спортсменкой в мире (22,1 миллиона долларов), а также вышла на четвертое место в списке наиболее богатых спортсменов-неамериканцев.