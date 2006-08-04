Шахматистка покончила собой на турнире в Пардубице

Странным образом два события шахматного мира произошли почти в одно и то же время. Супертурнир 19-й категории сложности по классификации ФИДЕ проходит в эти в Дортмунде. А на другом турнире – в Пардубице – трагически погибла 19-летняя британская шахматистка Джесси Джилберт.



Ночью она выпала из окна восьмого этажа гостиницы, где проживали участники турнира, и разбилась насмерть. Тело утром обнаружили сотрудники отеля, передает «Утро.ru».



Еще Набоков в "Защите Лужина" описал почти клиническую картину сумасшествия шахматного гения. Великие шахматисты слишком часто совершали поступки, как говорится, "не от мира сего", взять хоть одного из чемпионов мира Бобби Фишера. Да и ранние смерти в не очень длинном ряду чемпионов мира случались – имя Михаила Таля приходит на ум почти мгновенно. Но гибель 19-летней девочки – случай слишком уж серьезный.



Чешская полиция, заявила, что версия насильственной смерти Джесси Джилберт исключена, и, скорее всего, девушка выбросилась из окна по доброй воле. Впрочем, насилия в жизни Джесси и без того, как оказалось, было предостаточно. По информации The Sun, 19-летнюю девушку неоднократно насиловал собственный отец. Сейчас полиция обвиняет 48-летнего банкира Иана Джилберта в семи изнасилованиях и двух случаях непристойного нападения. Суд над ним состоится 21 августа. Следователи полагают, что причиной суицида стали огласка и последовавшая депрессия. Кроме того, подруги Джесси рассказали полицейским, что она страдала лунатизмом, а нынешняя попытка самоубийства – не первая в ее недолгой жизни. Вопрос лишь в том, насколько именно шахматы виновны в смерти второго номера шахматной сборной Великобритании. Ведь нагрузка на мозг при тяжелейшем интеллектуальном напряжении невероятно велика. Шахматы в этом смысле – одна из самых тяжелых задач для человеческого мозга, при которой чистое творчество фактически неотделимо от компьютерной работы по перебору вариантов. И не понимать того, что современные шахматы давно уже стали гигантской коммерческой машиной, порой выматывающей людей до полного бессилия и психического кризиса, более невозможно.