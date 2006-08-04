«Челси» переезжает в Чикаго

"Челси" провел последнее занятие в тренировочном лагере в Лос-Анджелесе. В нем принял участие хавбек лондонцев Арьен Роббен. Голландский вингер в среду покинул утреннюю тренировку после игрового столкновения. Затем он не вышел на дневное занятие. Однако сообщения о том, что футболист получил травму голени, оказались ложными. Теперь синие перебираются в Чикаго.



Тренер "Челси" по физической подготовке Руи Фариа так оценил неделю работы в Америке: "Футболисты были заняты каждую минуту занятий. Они очень хорошо поработали. Ведь у них была сложная неделя. За короткое время игроки набрали неплохую форму", передает «Спорт Экспресс».