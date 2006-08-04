В России дисквалифицированы шесть штангистов

Сегодня исполком федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) принял решение дисквалифицировать на два года шестерых спортсменов по тяжелой атлетике, уличенных в употреблении допинга на национальном уровне. Об этом агентству "Весь спорт" сказал ответственный секретарь ФТАР Юрий Теряев.



Как передает «SPORT.RU», дисквалификацию на два года получил неоднократный призер и победитель чемпионатов России в категории до 62 кг. Алексей Куршин. Оставшиеся пять спортсменов - юниоры. Это: Александра Горлова, Валентина Никулина, Ксения Анисимова, Андрей Молчанов и Станислав Михайлин.