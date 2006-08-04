Хацкевич повторил удар Зидана

Бывший динамовец Киева Александр Хацкевич, выступающий сейчас за минское «Динамо», повторил движение Зидана головой.



Сам Хацкевич не согласен с такой трактовкой его движения и отмечает, что на 25 минуте встречи с БАТЕ он только сделал угрожающий жест головой, но без контакта. В результате, игрок получил одноматчевую дисквалификацию – такое решение принял дисциплинарный комитет БФФ. Надо отметить, что как и вслучае с Зиданом на ЧМ, судья этот эпизод не заметил, а лайнсмены ему не сообщили, передает Прессбол.



Вспомним, что выступая в киевском «Динамо», Хацкевич снискал себе славу одного из главных нарушителей дисциплины.