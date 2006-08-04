Ющенко оказался Президентом «самой сильной нации в мире»

Президент Украины Виктор Ющенко поздравил национальную сборную сильнейших атлетов Украины - победителей Чемпионата мира на звание "Самая сильная нация планеты".



"На данном VI Всемирном чемпионате в изнурительном бескомпромиссном противостоянии с лучшими атлетами Великобритании, Исландии, Литвы, Польши, России, США и Финляндии украинские спортсмены доказали свое преимущество в силе и выносливости, в очередной раз укрепили имидж страны в мировом спортивном сообществе", - отмечается в поздравлении, текст которого приводит пресс-служба Президента.



В.Ющенко также пожелал чемпионам крепкого здоровья, счастья и новых побед во имя Украины. "Страна будет гордиться вашими блестящими победами", - отметил Президент, передает Лига.



Напомним, что сборная стронгменов Украины во главе с Василием Вирастюком сумела в многоборье одолеть всех остальных участников, в том числе и главных соперников – команду Литвы.