Третьяка обвиняют в развале российского хоккея

Главный тренер клуба российской хоккейной суперлиги "Салават Юлаев" Сергей Михалев в интервью изданию «Время новостей» обвинил нового президента национальной федерации (ФХР) Владислава Третьяка в необдуманности проводимых реформ. По словам Михалева, действия главы ФХР могут привести к кризису в отечественном хоккее.



Главной ошибкой Третьяка, по мнению наставника, является фактическое упразднение Профессиональной хоккейной лиги (ПХЛ), отвечавшей за проведение чемпионата России. "Непонятно, в угоду кому новому руководству понадобилось в срочном порядке фактически расформировывать ПХЛ - структуру, целиком занимавшуюся проведением внутреннего чемпионата".



"В свое время я принимал непосредственное участие в формировании и Межнациональной, и Российской хоккейной лиги (МХЛ и РХЛ), - отметил Михалев. - Не понаслышке знаю, как развивалась ПХЛ. Это огромный трудоемкий процесс. И наработок у людей, по крупице шедших к успехам лиги, было предостаточно. У меня создается впечатление, Третьяк со своими реформами может скатиться вместе со взятым грузом под гору".



Михалев обвинил новое руководство ФХР в том, что оно вмешивается в дела клубов, поскольку именно они владеют большей частью денег в отечественном хоккее. "Всем понятно, что основная задача федерации - развитие в первую очередь массового хоккея, представительство на международных форумах и дела сборных команд. Федерации сейчас ни в коем случае не надо заниматься клубами. Хотя новые руководители ФХР, такое впечатление, только этого и жаждут. Ну, ясно, откуда еще денежки черпать?"

"Резюме простое: пока не поздно, людям из федерации срочно нужно отказываться от претензий на проведение чемпионата", - подвел Михалев краткий итог первых месяцев деятельности Третьяка на посту президента ФХР.