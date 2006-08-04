Вратарь пострадал из-за «религиозных фанатов»

Дело вратаря шотландского "Селтика" Артура Боруца, обвиняемого в оскорблении религиозных чувств болельщиков, передано в прокуратуру. Во время матча с "Глазго Рейнджерс", поклонники которого традиционно являются протестантами, Боруц характерным для католической церкви жестом благословил фанатов, после чего в полицию поступило множество жалоб.



Глазвегианское дерби "Селтик" - "Рейнджерс" считается одним из самых принципиальных в Европе. Противостояние клубов помимо спортивной борьбы усугубляется противоречиями в религиозных взглядах болельщиков команд: "Селтик" пользуется поддержкой католиков, а "Рейнджерс" – протестантов, передает «Лента.ru».



Полиция Глазго уже завершила расследование инцидента, случившегося 12 февраля этого года, и передала материалы в местную прокуратуру. Ожидается, что дело попадет в суд, отмечает AFP.



Артур Боруц перебрался в "Селтик" осенью 2005 года и вскоре заключил с шотландским клубом контракт. По итогам прошлого сезона он стал чемпионом Шотландии, получил приглашение в национальную сборную и сыграл на чемпионате мира в Германии.