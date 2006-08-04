В Киеве пройдет футбольный турнир «Генерация-2012»

Международный футбольный турнир по футболу «Генерация-2012» пройдет в Киеве с 8 по 13 августа. Он пройдет в рамках участия Украины и Польши в тендере УЕФА на правл проведения финальной части Евро-2012 по футболу.



В турнире примут участие по шесть команд из Украины и Польши, представляющие города, которые фигурируют в совместной заявке, как кандидаты на проведение матчей финального раунда чемпионата Европы 2012 года.



Для участия приглашены футболисты, которые по возрасту смогут выступать в составе национальных сборных на Евро-2012. Финал соревнований пройдет 12 августа на стадионе им. Банникова. Об этом «Главреду» сообщили из пресс-службы министерства по делам семьи, молодежи и спорта.