Пилот «Формулы-1» столкнулся с оленем

Бывший пилот "Формулы-1" Криштиану Да Матта, ныне выступающий в заокеанской гоночной серии Champ Car за команду RuSPORT, находится в критическом состоянии после того, как его болид столкнулся с оленем во время тестов на автодроме Road America неподалеку от местечка Эркхарт-Лейк (США) в минувший четверг.



По свидетельству очевидцев, животное выскочило на трассу из расположенного поблизости леса в тот момент, когда Да Матта проходил один из поворотов. Удар пришелся в правое переднее колесо болида, после чего произошло столкновение туши животного с головой 32-летнего бразильского гонщика, передает «Утро.ru».



Прибывшая к месту аварии спасательная команда извлекла находящегося без сознания пилота из болида, после чего он был тут же на вертолете доставлен в близлежащую больницу, где у него диагностировали гематому мозга. Да Матте была сделана операция по удалению гематомы, однако он по-прежнему находится в критическом состоянии.



Гоночная карьера Криштиану Да Матты начиналась в картинге. В 1993 г. он стал чемпионом бразильской Formula Ford, в следующем году - в национальной "Формуле-3". В 1995-96 гг. бразилец выступал в европейских гоночных сериях, в 1997-98 гг. - в американской Indy Lights, которую он выиграл в своем втором сезоне в ней, в 1999-2002 гг. - в американской серии CART, чемпионом которой он стал в 2002 году.



Эта победа привлекла к Да Матте интерес со стороны гоночной команды "Тойота", за которую он выступал в "Формуле-1" в 2003 и 2004 годах. Всего на его счету 28 "Гран-при" "Ф-1", во время которых он заработал 13 очков (10 в сезоне-2003, 3 - в сезоне-2004). В 2003-м Да Матта был назван новичком года в "Формуле-1". Его лучшим результатом стало 6-е место на "Гран-при Монако"-2004.



С 2005 г. бразилец выступает в серии Champ Car, одержав за это время 12 побед на ее этапах.