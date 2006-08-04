«Золотая бутса» нашла хозяина через 15 лет

Сегодня знаменитый македонский футболист Дарко Панчев наконец получит «Золотую бутсу» - приз лучшему бомбардиру Европы еще за сезон 1990-91, сообщает македонский «Спорт».



Этот приз по инициативе македонской федерации футбола ему вручит Мишель Платини. В сезоне 1990-91 Панчев, выступавший тогда за «Црвену звезду» забил 34 гола в чемпионате Югославии, но вручавшая тогда «Золотую бутсу» фирма «Адидас» сообщила, что почетная награда украдена и не может быть вручена футболисту (позднее она была найдена в одной из частных коллекций в Германии), передает «Советский Спорт».



Впоследствии «Адидас» перестал признавать лучшего бомбардира Европы и лишь в 1997 году по инициативе «Газета дела спорт» и ESM был установлен новый приз.